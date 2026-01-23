InsideOsint analizza i dati alla base delle affermazioni di Trump e della destra americana sul presunto genocidio dei cristiani in Nigeria. Dopo settimane di discussioni, emergono approfondimenti su fonti e informazioni utilizzate per sostenere questa tesi, evidenziando eventuali criticità o incongruenze. Questo approfondimento mira a offrire un quadro chiaro e oggettivo sulla questione, senza sensazionalismi, per una comprensione più accurata di un tema di grande attualità.

Da settimane la destra americana e il presidente USA Trump sostengono che in Nigeria “è in atto un genocidio contro i Cristiani”. Secondo loro sono stati uccisi “100.000 cristiani in popo più di 15 anni”. Come facciamo di solito in questo spazio, guardiamo ai dati. Il 25 dicembre 2025, nel pieno delle festività, Donald Trump ha presentato un’operazione militare americana come un atto di difesa morale. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro obiettivi legati allo Stato Islamico in Nigeria e il presidente, descrivendo il raid come “Potente e mortale”, ha sostenuto che l’ISIS stesse “uccidendo brutalmente cristiani innocenti” a livelli che non si vedevano “da molti anni”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideOsint – I dati su cui Trump ha costruito la retorica del genocidio contro i cristiani in Nigeria hanno un problema

Protetto: Dentro i dati su cui Trump ha costruito la retorica del genocidio di cristiani in NigeriaL’articolo analizza i dati utilizzati da Trump per sostenere la sua retorica sul presunto genocidio di cristiani in Nigeria.

Leggi anche: Raid Usa in Nigeria contro Isis. Trump: “Hanno ucciso cristiani innocenti”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: InsideOsint - I dati su cui Trump ha costruito la retorica del genocidio contro i cristiani in Nigeria hanno un problema.