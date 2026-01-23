inps una casa su tre occupata abusivamente

L'Inps segnala che una casa su tre è occupata abusivamente, evidenziando un problema di illegalità che compromette il valore economico e l'autorevolezza dello Stato. Durante una commissione parlamentare, il presidente Gabriele Fava ha sottolineato la necessità di contrastare l'abusivismo e rafforzare le politiche di tutela del patrimonio pubblico. La questione rimane centrale nel dibattito sulla corretta gestione degli immobili e sui rischi legati all'illegalità.

Stop all'abusivismo. Il presidente dell'Inps Gabriele Fava in commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori ha riportato al centro la questione degli immobili occupati e, più in generale, della tolleranza verso l'illegalità che negli anni ha finito per erodere valore economico e autorevolezza dello Stato. Il punto di partenza sono i numeri. «Al 31 dicembre 2024 risultano occupate senza titolo 1.913 unità immobiliari del patrimonio da reddito», ha spiegato il presidente dell'Inps, aggiungendo che «ulteriori 790 immobili risultano occupati abusivamente da soggetti non identificati, per i quali sono state presentate denunce all'autorità giudiziaria». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Casa popolare occupata 'abusivamente': scatta lo sgombero di intera famigliaIl Comune di Aversa ha emesso un'ordinanza di sgombero immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.

