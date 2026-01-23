Innalzamento del livello del mare | di fronte alle minacce bisogna agire subito

L’innalzamento del livello del mare rappresenta una sfida crescente, dovuta principalmente alla perdita di ghiaccio in Groenlandia. Negli ultimi trent’anni, questa accelerazione ha evidenziato l’urgenza di intervenire per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici. È fondamentale adottare misure tempestive e sostenibili per ridurre le emissioni e proteggere le comunità vulnerabili, prevenendo conseguenze più gravi in futuro.

di Claudio Trevisan C'è chi si preoccupa perché Trump vorrebbe la Groenlandia con le buone o con le cattive; invece, secondo me, dovremmo preoccuparci di più della riduzione del ghiaccio della Groenlandia che ha avuto una rapida accelerazione negli ultimi 30 anni. Trump rimarrà alla Casa Bianca per altri tre anni, ma lo scioglimento dei ghiacci, combinato con l'espansione termica dell'acqua (che si espande riscaldandosi), continuerà a causare l'innalzamento del livello del mare per secoli. Studi dimostrano che circa il 20% delle spiagge italiane potrebbe essere sommerso entro 24 anni. Ci vollero 22 anni prima che il sistema Mose fosse pienamente operativo contro l'acqua alta a Venezia.

