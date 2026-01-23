InkPoster Duna Il quadro digitale di Pininfarina

InkPoster Duna di Pininfarina è un quadro digitale che unisce innovazione tecnologica e stile raffinato. Progettato con attenzione al dettaglio, questo elemento d’arredo trasmette movimento e precisione, creando un punto focale elegante per gli ambienti interni. La sua forma scultorea si integra armoniosamente con diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione moderna e funzionale per valorizzare gli spazi abitativi.

Perfetta sintesi di tecnologia e design InkPoster Duna, progettato da Pininfarina, traduce movimento, precisione ed emozione in un oggetto scultoreo per interni. Dotato di uno schermo ePaper in formato A1 con una larghezza complessiva di oltre un metro, questo nuovo quadro digitale introduce un modo completamente nuovo di vivere l' arte digitale su scala architettonica. Si tratta del più grande poster artistico in ePaper a colori mai realizzato al mondo e sarà esposto al Milano Home. Concepito come elemento di design piuttosto che come dispositivo, le sue dimensioni consentono alle opere d'arte digitali di occupare gli spazi con la presenza di un capolavoro da galleria.

