Neres sarà assente nella partita contro la Juve a causa di un infortunio. Il giocatore brasiliano rischia un intervento chirurgico, che potrebbe comportare un prolungato periodo di stop. La società e lo staff medico monitorano attentamente la situazione per definire il percorso migliore per il recupero.

Infortunio Neres: contro la Juve il brasiliano non ci sarà, ma il rischio più grande è quello di un intervento chirurgico che porterebbe ad un lungo stop. La Juventus osserva con estrema attenzione le dinamiche in casa dei prossimi avversari, dove l'avvicinamento alla sfida scudetto è turbato da un'emergenza medica che sa di beffa. L'atmosfera a Castel Volturno è pesante e dominata da una preoccupazione tangibile: al centro dei pensieri di Antonio Conte c'è David Neres. Per l' esterno brasiliano l'annata potrebbe essere già arrivata a un punto di non ritorno. Come analizzato nel dettaglio dalla Gazzetta dello Sport, il quadro clinico è allarmante e si inserisce in una "bolla tossica" di infortuni muscolari che sta decimando la rosa.

Infortunio Neres: contro la Juve non ci sarà, ma il brasiliano rischia l'intervento chirurgico. Si prevede un lungo stop

Infortunio Neres, il brasiliano ci sarà contro la Juve? Gli esami hanno evidenziato questo problema. Il comunicato del NapoliIl Napoli ha comunicato che Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Infortunio Neres: la decisione finale per Inter Napoli. Il brasiliano ci sarà? Scelta fatta per il big matchIn vista del big match tra Inter e Napoli, si attende la decisione finale sull'impiego di Neres, alle prese con un infortunio.

IL MATTINO - L’infortunio di #Neres non è ancora chiaro e sarà un consulto a stabilire cosa e successo e i tempi di recupero. Si va da un’ipotesi di un mese a quella peggiore di tre mesi. Non è chiaro nemmeno quando si sia fatto male, forse nella mezz’ora co facebook

