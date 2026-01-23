Infortunio Neres brutte notizie dopo il consulto a Londra | si va verso l’operazione? Ecco cosa filtra

Dopo il consulto a Londra, emergono aggiornamenti sull’infortunio di Neres, con possibili indicazioni di un intervento chirurgico. Le informazioni disponibili suggeriscono un periodo di recupero che potrebbe influire sulla disponibilità del giocatore nelle prossime partite del Napoli. Restano da chiarire le decisioni mediche e le tempistiche di recupero, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.

Infortunio Neres, cosa filtra in vista di Juventus Napoli: non ci sono buone notizie. Le ultime da Castel VolturnoAggiornamenti sull’infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l’esterno brasiliano.

Infortunio Neres, escluse lesioni: ecco cosa filtra per Inter-NapoliIn seguito all'infortunio occorso a Neres durante Lazio-Napoli, si escludono lesioni gravi.

Argomenti discussi: L'infortunio di Neres è più grave del previsto? Il giocatore del Napoli rischia l'operazione e un lungo stop: i tempi di recupero; Infortunio Neres, Schira: Brutte notizie per il Napoli, ecco quando potrebbe rientrare; L'infortunio di Neres si aggrava, e il Napoli corre su Giovane per chiuderlo stasera: un rinforzo urgente per la squadra!; Infortunio Neres allarme totale in casa Napoli | c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero.

