Infortunio Neres allarme totale in casa Napoli | c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero

L’infortunio di Neres preoccupa il Napoli, con la possibilità di un intervento chirurgico che potrebbe prolungare i tempi di recupero. La situazione in casa azzurra è di grande tensione, poiché il giocatore rischia di perdere gran parte della stagione. Ancora da chiarire le modalità e i tempi di un eventuale intervento, mentre lo staff medico valuta le migliori soluzioni per il calciatore e la squadra.

Infortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: i possibili tempi di recupero in attesa degli esamiInfortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: in attesa degli esami, si valutano i tempi di recupero.

Infortunio Neres, nulla di grave salterà solo la partita contro il Lecce

Infortunio Neres, suona il nuovo allarme: cosa filtra per la 21^ giornataInfortunio Neres – Nel recupero Napoli-Parma della 16^ giornata, non è passata inosservata la gestione di David Neres. L’esterno brasiliano è subentrato al 58? al posto di Noa Lang, per poi essere ... fantamaster.it

Non c'è pace per il Napoli: la verità sull'infortunio di David Neres e i tempi di recuperoPiove sul bagnato in casa Napoli, con un’emergenza infortuni che ha raggiunto oramai livelli preoccupanti oltre che inediti. Quello che inizialmente sembrava un problema marginale per David Neres si è ... today.it

Ultim’ora Sky - L’infortunio di David #Neres sarebbe più grave del previsto e questo porta gli azzurri ad accelerare sul mercato! il Napoli proverà a stringere per chiudere definitivamente il colpo #Giovane che sarà uno dei due esterni che servono per rinforz - facebook.com facebook

Tempistica confermata: il #Napoli accelera per #Giovane dopo infortunio di #Neres. #Politano quando rientrerà farà il quinto, in quel ruolo Giovane si aggiunge a #Vergara x.com