Infortunata in classe ma licenziata | il caso di una maestra di Bari finisce sul tavolo di Valditara

Una docente precaria di Bari, infortunata durante l’attività scolastica e inizialmente riconosciuta dall’Inail, è stata successivamente licenziata dopo la riclassificazione dell’incidente come malattia. Il caso evidenzia le problematiche legate alla tutela del personale scolastico precario e ha attirato l’attenzione del ministro Valditara, che ha avviato un approfondimento sulla vicenda.

Una docente precaria della provincia di Bari è stata licenziata dopo un infortunio in classe, inizialmente riconosciuto dall’Inail ma poi riclassificato come malattia. Superati i 30 giorni di assenza, il contratto è stato risolto. L’avvocato ha scritto al ministro Valditara chiedendo il ripristino delle tutele.🔗 Leggi su Fanpage.it Studente cade addosso ad una docente che perde il posto per i giorni di malattia: il caso finisce sul tavolo di ValditaraUn incidente in aula ha portato alla perdita del posto di una docente precaria, successivamente riclassificato come malattia dall’Inail. Infortunio a scuola, supplente perde il posto per i giorni di malattia: il caso finisce sul tavolo di ValditaraUna docente precaria è stata licenziata dopo aver subito un infortunio in classe, successivamente riclassificato come malattia dall'Inail. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bari, maestra precaria si fa male in classe, ma sfora i giorni di malattia: licenziata. Appello a Valditara: Situazione kafkiana; Maestra si fa male in classe ma sfora giorni di malattia, licenziata scrive a Valditara: Kafkiano; Docente di Taranto licenziata dopo un infortunio a scuola per colpa di un alunno: il caso finisce sulla scrivania di Valditara; Studente cade addosso ad una docente che perde il posto per i giorni di malattia: il caso finisce sul tavolo di Valditara. | Brutte notizie in casa Lecce: Camarda ha scelto di operarsi alla spalla infortunata. Niente più terapia conservativa per l’attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, che starà fuori per circa 3 mesi. Rientro previsto per il finale di stagione facebook Una docente precaria è stata licenziata dopo un infortunio in classe riclassificato come malattia dall'Inail. Superato il limite di assenze, la scuola ha risolto il contratto. Il legale ha scritto a Valditara definendo la vicenda "kafkiana" e chiedendo i… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.