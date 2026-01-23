Influenza stagionale ISS | Picco superato ma contagi in aumento tra i bambini

Secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, il picco stagionale dell’influenza è stato superato, con circa 720.000 nuovi casi stimati nell’ultima settimana. Nonostante il calo, si osserva un aumento dei contagi tra i bambini, evidenziando l’importanza di monitorare la diffusione e adottare le misure di prevenzione raccomandate.

Influenza vicina al picco stagionale. Dilagano i contagi nel cesenate. Vaccinazione gratuita per tuttiL’influenza stagionale raggiunge il suo picco nel Cesenate, con un aumento significativo dei contagi.

Influenza K in Italia, picco superato ma occhio ai bimbi. Gli alimenti per difendersiSono 9,2 milioni gli italiani contagiati dall'influenza. Il report Iss e gli alimenti che aiutano contro i virus respiratori. lapresse.it

Influenza, l'esperto: «Picco raggiunto, ma il virus corre ancora. Ecco quando finirà. Prevedo almeno 15 milioni di casi»La stagione influenzale 2025 2026 continua a far sentire i suoi effetti in Italia, anche a metà gennaio. I dati più recenti, però, lasciano sperare: il ... ilmattino.it

10 SEMPLICI REGOLE PER CONTRASTARE L’INFLUENZA L’influenza stagionale rappresenta un rischio per la salute, soprattutto per le persone più fragili. L’adozione di comportamenti corretti nella vita quotidiana è essenziale per limitare la circolazione del facebook