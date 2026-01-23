Influenza K in Italia picco superato ma occhio ai bimbi Gli alimenti per difendersi

L'influenza di tipo K in Italia ha raggiunto il suo picco e ora si registra una diminuzione dei casi. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai bambini, che potrebbero essere più vulnerabili. Una corretta alimentazione e pratiche di prevenzione rimangono strumenti fondamentali per proteggersi. È utile conoscere gli alimenti che favoriscono il rafforzamento del sistema immunitario e contribuire a ridurre il rischio di complicanze.

"Ormai non ci sono dubbi: abbiamo superato il picco dei casi di influenza. Ora vedremo come sarà la discesa, che mi aspetto progressiva. In ogni caso, con circa 720mila contagi a settimana, direi che siamo sicuramente in calo". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all'Università degli Studi di Milano, commenta gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità con LaSalute di LaPresse. Quest'anno il picco di contagi si è raggiunto a fine dicembre, mentre dal 12 gennaio all'18 gennaio l'incidenza delle infezioni respiratorie è scesa a 12,7 casi per 1.

