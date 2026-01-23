Influenza in Italia contagi per regione ed età | la variante K fa aumentare i casi

L’andamento dell’influenza in Italia durante la terza settimana di gennaio 2026 evidenzia una stabilità dei casi, con variazioni regionali e per fasce di età. L’attività delle infezioni respiratorie acute si mantiene su livelli tipici della fase discendente della stagione, nonostante l’aumento dei contagi attribuibile alla diffusione della variante K. Un monitoraggio costante permette di comprendere meglio l’andamento dell’influenza e di adottare eventuali misure di prevenzione.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. Nel corso della terza settimana di gennaio 2026, l’attività delle infezioni respiratorie acute (ARI) in Italia si mantiene su livelli tipici della fase discendente post-picco stagionale. La sorveglianza RespiVirNet continua a monitorare la situazione nazionale con indicatori che mostrano una diminuzione generale dei casi totali, ma indicano un aumento relativo nei bambini più piccoli, segno che la circolazione virale non si è ancora esaurita in tutte le fasce d’età. Di seguito il riepilogo dettagliato su casi, età, distribuzione regionale e confronto storico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

