Secondo Federico Gentile dell’Università Federico II, in Italia circa un terzo degli over 65 non si vaccina contro l’influenza. Questa situazione evidenzia la necessità di un cambiamento nelle strategie di prevenzione, considerando l’importanza di tutelare questa fascia di popolazione. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i rischi legati all’influenza e migliorare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Oggi in Italia c’è ancora una larga parte di over 65, circa uno su tre secondo gli ultimi dati, che non si vaccina contro l’influenza. Si tratta di un dato che richiede una rapida inversione di rotta. Vaccinare significa infatti investire in salute: ogni euro speso in vaccini, secondo alcune stime, può generare un ritorno tra i sette e i dieci euro, con un beneficio anche economico. Con una popolazione sempre più anziana e più fragile, proteggere il singolo attraverso le vaccinazioni è una priorità e, in questo modo, si protegge anche il sistema riducendo l’impatto di pazienti con malattia acuta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Influenza, Gentile (Federico II): “Vaccini agli over 65, Italia cambi passo”

Leggi anche: Influenza, 50 mila campani a letto. Gentile (Federico II): «Vaccinarsi è il miglior modo per evitare l'infezione»

Leggi anche: Sanità, la Federico II tra gli ospedali top d’Italia: ecco i migliori nosocomi d’Italia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Influenza, Gentile (Federico II): Vaccini agli over 65, Italia cambi passo. Serve una nuova medicina di precisione. A Napoli esperti di infettivologia a confronto; Influenza, siamo nella fase centrale (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Allarme influenza: picco atteso nelle prossime settimane; Meningite, gli specialisti: Non ci sono nuovi casi, ma importante vaccinarsi.

Influenza, siamo nella fase centrale (VIDEO)Influenza stagionale nella fase centrale: il picco atteso nelle prossime due settimane, ma la coda epidemica può durare fino alla primavera. napolivillage.com

Influenza, 50 mila campani a letto. Gentile (Federico II): «Vaccinarsi è il miglior modo per evitare l'infezione»Oltre 700 mila casi stimati in Italia di cui circa 50 mila in Campania. L’influenza stagionale sta per entrare nella fase di media intensità epidemica che prelude al picco di fine anno quando gli ... ilmattino.it

Il 2025 si conclude con una terribile influenza, con febbre molto alta, come non ne avevo da anni. Pazienza, passerà. Mentre l'anno se ne va, ringrazio chi mi ha abbracciato, mi ha amato, nei molti modi possibili, mi ha parlato con gentilezza, mi ha aiutato con - facebook.com facebook