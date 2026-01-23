L’epidemia di influenza in Italia mostra un trend in diminuzione generale, con una riduzione dei casi nelle ultime settimane. Tuttavia, si registra un incremento tra i bambini di età 0-4 anni, evidenziando una particolare attenzione per questa fascia. La curva epidemica, che si sta già riducendo da tre settimane, suggerisce un miglioramento complessivo, anche se alcune fasce di popolazione continuano a essere più colpite.

AGI - Influenza ancora in calo in Italia, tranne per i bambini più piccoli, con una curva epidemica che già da tre settimane, in anticipo rispetto alle previsioni, ha iniziato la fase discendente. Curva epidemica in discesa. L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 12 gennaio all'18 gennaio, è stata infatti pari a 12,7 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alle 13,3 alla settimana precedente. Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall'Istituto Superiore di Sanità. Oltre 720mila nuovi casi nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Influenza, curva in discesa ma aumentano i casi tra 0-4 anni

Leggi anche: Influenza in Italia, aumentano i casi ma il picco sarà a fine anno: i dati

Leggi anche: Influenza, aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Influenza, lieve flessione: 773 mila nuovi casi nell’ultima settimana, il totale arriva a 8,4 mln; Influenza 2026: picco entro due settimane e coda fino alla primavera; Influenza 2026, il picco sta per arrivare ma c'è una coda che potrebbe sorprenderci; Influenza al picco imminente, sintomi in aumento e rischi sottovalutati: come proteggersi fino alla primavera.

Influenza, superato il picco. Curva in discesa ma circolazione ancora sostenutaMassimo dei contagi tra Natale e Capodanno. Con freddo e scuole riaperte possibili piccoli aumenti, ma gli esperti escludono una nuova impennata ... doctor33.it

Influenza, l’esperto avverte: il picco non basta, il virus dilaga ancora e minaccia milioni di italianiL’ultima rilevazione del sistema RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità indica che la circolazione dei virus respiratori resta intensa, ma la ... assodigitale.it

INFLUENZA, PICCO SUPERATO MA L’INCIDENZA E’ ANCORA ALTA La curva dei contagi rallenta, ma l’emergenza non è finita. In provincia di Modena l’influenza stagionale continua a generare un numero elevato di accessi ai Pronto Soccorso e di ricoveri, facebook