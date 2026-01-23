Influenza 2026 infezioni in calo Il report | Picco di dicembre superato

A metà gennaio 2026, l’influenza in Italia mostra segnali di rallentamento, con una diminuzione delle infezioni e un calo della pressione sugli ospedali. Secondo il rapporto della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità, il picco di dicembre è stato superato, indicando un miglioramento della situazione epidemiologica per questa stagione influenzale.

(Adnkronos) – L'influenza rallenta a metà gennaio 2026 e la pressione sugli ospedali diminuisce. Sono le indicazioni fornite dai dati contenuti nel rapporto della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che monitora la diffusione del virus in Italia. "L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 12 gennaio al 18 gennaio, è

