Incidente treni in Spagna Commissione d’inchiesta | Frattura nella rotaia è la causa

La Commissione d’inchiesta sugli incidenti ferroviari in Spagna ha attribuito, nel suo rapporto preliminare, la causa principale a una frattura nella rotaia che ha causato il violento scontro tra due treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz, Cordova. L’incidente, avvenuto domenica scorsa, ha provocato 45 decessi e oltre 120 feriti, alcuni gravi. Il rapporto fornisce dettagli importanti per comprendere le cause e prevenire future tragedie.

La Commissione di indagine sugli incidenti ferroviari spagnola ha identificato nel suo rapporto preliminare la frattura di una rotaia come possibile causa del devastante incidente avvenuto domenica scorsa nel sud della Spagna, in cui 45 persone hanno perso la vita a causa di una collisione tra due treni ad alta velocità nei pressi della città di Adamuz, nella provincia andalusa di Cordova, e più di 120 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Nel rapporto, pubblicato dal ministero dei Trasporti spagnolo, la commissione ufficiale ha spiegato che sono state rinvenute delle tacche sulle superfici di rotolamento delle ruote del treno Iryo, le cui ultime carrozze sono deragliate finendo sul binario adiacente, scontrandosi con un treno di Renfe che procedeva in direzione opposta ed è stato sbalzato fuori dal binario a una velocità superiore ai 200 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

