Incidente sulla A25 la dinamica | vettura tampona auto della polizia che travolge un agente in strada diversi feriti FOTO

Nella giornata del 21 gennaio, alle 16:30, sulla A25 tra Torre de' Passeri e Alanno si è verificato un incidente che ha coinvolto una vettura e un'auto della polizia. La dinamica vede la vettura tamponare l’auto della polizia, che ha travolto un agente in strada, causando diversi feriti. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti.

Prime informazioni riguardanti l'incidente avvenuto lungo l'autostrada A25 fra Torre de' Passeri e Alanno, avvenuto alle 16,30 circa del 21 gennaio. In base ad una prima ricostruzione, un'auto della polizia stradale si era fermata in quanto era presente un veicolo fermo lungo la carreggiata.

