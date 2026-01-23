Incidente nei boschi di Eboli | 51enne salvato dal Soccorso Alpino

Oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel territorio di Eboli, su richiesta del 118, per un incidente in area boschiva. Un uomo di 51 anni è stato recuperato e assistito in seguito all’incidente verificatosi nei boschi locali. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza e il recupero del coinvolto in un ambiente difficile e impervio.

Nel corso della giornata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto, su richiesta della centrale operativa 118, nel territorio montano del comune di Eboli a seguito di un incidente di natura boschiva. Un cinquantunenne del posto è rimasto infortunato mentre svolgeva.

