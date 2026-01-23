Incidente mortale tra tre veicoli due coniugi muoiono | non luogo a procedere per un imputato

Si è svolta oggi l’udienza preliminare sul tragico incidente avvenuto tre anni fa sulla tangenziale di Benevento, tra Pietrelcina e il centro cittadino. Nell’incidente, hanno perso la vita Eduardo, 83 anni, e sua moglie Silvana, 64 anni, di Sant’Angelo all’Esca. Per un imputato non si procederà, in quanto non sono emerse responsabilità penali. L’evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta oggi l'udienza preliminare relativa al tragico incidente avvenuto tre anni fa lungo la tangenziale di Benevento, tra le uscite di Pietrelcina e Benevento centro, in cui persero la vita Eduardo, 83 anni, e la moglie Silvana, 64 anni, di Sant'Angelo all'Esca. Il tribunale ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di M. M. 48 anni di Ponte, assistito dall'avvocato Angelo Leone, dopo la discussione della difesa, ritenendo che non sussistessero elementi sufficienti per sostenere l'accusa. Per l'altro imputato, un 59enne di Casalduni, il tribunale ha invece deciso di restituire il fascicolo alla procura per un nuovo processo.

