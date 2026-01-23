Incidente lavoro morti operai a Palermo e Livorno
Due tragici incidenti sul lavoro si sono verificati recentemente a Palermo e Livorno, causando la morte di due operai. Questi eventi evidenziano ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di adottare misure preventive adeguate. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità per tutelare la vita di chi opera quotidianamente in settori ad alto rischio.
Incidente sul lavoro a Palermo, identificato l'operaio deceduto https://qds.it/incidente-lavoro-tragedia-palermo-morto-operaio-via-giafar-brancaccio/ #palermo #incidentesullavoro - facebook.com facebook
#Livorno Incidente mortale sul lavoro. Un operaio di una ditta edile è morto dopo essere rimasto schiacciato da un pesante macchinario, mentre stava scaricando dei materiali. A dare l’allarme un collega. Inutile l’intervento del 118. x.com
