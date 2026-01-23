Incidente in via Cairoli camion sbatte contro un albero e lo fa crollare su due auto

Oggi a Reggio Calabria si è verificato un incidente in via Cairoli, dove un camion ha tamponato un albero, facendolo crollare su due automobili. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o danni gravi. L'intervento delle autorità ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza nella zona.

