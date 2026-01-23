Incastriamo i peggiori criminali con le telecamere ma non riusciamo a bloccare gli incivili

Nonostante l’utilizzo di avanzate tecnologie di sorveglianza per catturare i criminali, ancora si fatica a contrastare efficacemente gli incivili che, nel silenzio, continuano a gettare rifiuti in via Belmonte. La sfida rimane nel garantire che le telecamere non siano solo strumenti di sorveglianza, ma anche di intervento concreto, per tutelare il decoro e la legalità.

Sono stati usati i sistemi tecnologici più impensabili per acciuffare i peggiori criminali e ancora non si è in grado di filmare, fotografare e fare pagare maximulte a questi incivili che continuano a perseverare a gettare rifiuti sempre nello stesso punto angolo in via Belmonte.

Tornano le telecamere anti-rifiuti a Monreale: beccati i primi incivili del 2026A Monreale tornano in funzione le telecamere anti-rifiuti, strumenti utili per monitorare e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio.

