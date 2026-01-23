Inaugurazione delle Carcupiniadi original sports art by Fernando Carcupino il 25 gennaio

Il 25 gennaio si inaugura le Carcupiniadi, una mostra dedicata alle opere di Fernando Carcupino, che ripropone lo sport attraverso l’arte. A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa esposizione sottolinea il legame tra sport e cultura, offrendo un’interpretazione originale e riflessiva. Un’occasione per apprezzare il talento dell’artista e prepararsi all’evento olimpico attraverso un punto di vista artistico e sobrio.

A poche settimane dall'inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche l'arte fa la sua parte. Si inaugura, infatti, il 25 Gennaio 2026 "Carcupiniadi", una mostra di tavole originali di Fernando Carcupino dedicate allo sport, a cura di Cristoforo Moretti.L'artista milanese ha.

