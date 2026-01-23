The Rip - Soldi Sporchi aveva tutte le carte in regola per essere il film numero 1 nella top 10 di Netflix, nonché quello perfetto da vedere il venerdì sera. A volte ti siedi sul divano per guardare un film e non hai alcuna voglia di spremerti le meningi, seguire 17 sottotrame o stare dietro a dialoghi tortuosi e iper–intellettuali. Le opere più dense, autoriali o “impegnate” sono fondamentali per una dieta cinematografica equilibrata, certo, ma come ogni buon esperto di proteine sa, esagerare non fa bene. Poi ci sono quei titoli prodotti quasi in serie per essere l’equivalente filmico di un hamburger unto: non sono il pasto più nutriente del menu, ma accidenti se sono buoni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In The Rip - Soldi sporchi, Ben Affleck e Matt Damon si sono divertiti di brutto

Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi SporchiIl 16 gennaio, su Netflix, sarà disponibile il nuovo thriller diretto da Joe Carnahan.

Leggi anche: "The Rip - Soldi sporchi": il trailer del nuovo film con Matt Damon e Ben Affleck

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: The Rip – Soldi sporchi: la recensione del crime thriller con Affleck e Damon; The Rip – Soldi sporchi di Joe Carnahan - Close-up; The Rip - Soldi sporchi ci ricorda che Matt Damon e Ben Affleck amano il cinema (e chi lo fa); The Rip – Soldi Sporchi, cosa sapere sul nuovo film con Ben Affleck e Matt Damon.

The Rip – Soldi sporchi, di Joe CarnahanThe Rip è il miglior film di Joe Carnahan da anni, un noir sobrio, teso, umanissimo ed irresistibilmente cinefilo ... sentieriselvaggi.it

The Rip – Soldi sporchi: la recensione del nuovo film Netflix con Matt Damon e Ben AffleckÈ disponibile dal 16 gennaio su Netflix The Rip - Soldi sporchi, il nuovo thriller che vede protagonisti una coppia di amici di lunga data, complici artistici ... filmpost.it

The Rip - Soldi sporchi con Matt Damon e Ben Affleck ha conquistato più di 41 milioni di views nei primi 3 giorni su Netflix. "Un dad movie arricchito dalla chimica tra i due protagonisti" Al primo commento la recensione E voi l'avete già visto - facebook.com facebook

#recensione de Lo Spettatore Pagante sul film #TheRip #soldisporchi @NetflixIT con #MattDamon e #benaffleck x.com