In Svizzera evitata la caduta in un disordine definitivo con una sveglia per l’Unione

In Svizzera, le recenti trattative di Davos hanno contribuito a prevenire un possibile caos globale. Sebbene sia difficile prevedere se questo evento rappresenti l'inizio di un nuovo ordine mondiale, è evidente che gli incontri hanno evitato un disordine definitivo. Un momento di riflessione sulle sfide internazionali e sulla necessità di dialogo per mantenere stabilità e equilibrio globale.

Non sappiamo se verrà ricordato come l'embrione di un nuovo ordine mondiale. Di certo però gli incontri e le trattative di Davos hanno evitato la caduta in un nuovo, definitivo disordine. Alla fine la Nato, data per spacciata e sepolta sotto i ghiacci di Groenlandia, è resuscitata per mano di un segretario generale, Mark Rutte, capace non solo di blandire The Donald, ma anche di farsi ascoltare. E con la Nato è sopravvissuta l'Unione Europea. Dopo una semi-comica spedizione tra i ghiacci di otto suoi Paesi e le minacce di attacchi a colpi di dazi e contro-dazi agli Usa l'Unione ha ritrovato, a Davos, una dose di necessaria e perduta compostezza.

