In pochi giorni, sono state raccolte oltre 500 firme a Santa Vittoria di Gualtieri per chiedere il mantenimento di due medici di base nella frazione. La richiesta riguarda la tutela dei servizi sanitari per gli oltre duemila abitanti, garantendo una presenza stabile e adeguata. La mobilitazione riflette l'importanza di un presidio medico continuo per la comunità locale.

Oltre cinquecento firme raccolte in appena cinque giorni a Santa Vittoria di Gualtieri per chiedere il mantenimento della presenza fissa di due medici di base per gli oltre duemila abitanti della frazione. "Con il successo che sta ottenendo la petizione – dicono i promotori del comitato Aria Buona – la comunità locale manda un messaggio chiaro al sindaco Federico Carnevali, perché eserciti il proprio ruolo e pressione nella Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria di Ausl. La salute è un diritto, la medicina di prossimità è il primo presidio ed aiuto per i più bisognosi. Non accetteremo tagli al servizio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In pochi giorni 500 firme: "I medici restino due"

Leggi anche: In due giorni raccolte oltre 1.500 firme per tutelare lo scenario "manzoniano" di Cavagna

Leggi anche: Due runner morti nel sonno a pochi giorni di distanza: le procure indagano sui certificati medici

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: In pochi giorni 500 firme: I medici restino due; Rivolta dei ladini contro Milano-Cortina, 500 bandiere vendute: Basta decisioni calate dall'alto, vogliamo riconosciuta la nostra identità; +3000%: dopo rendimenti record, la strategia guadagna il +36% in pochi giorni; Calabria sotto pioggia storica: oltre 500 mm in 4 giorni tra mareggiate e nevicate.

Banco Bpm esercita la seconda call in pochi giorni. Questa volta su un bond al 6,5%L'istituto milanese, guidato da Giuseppe Castagna, esercita l'opzione di rimborso anticipato del bond Additional Tier 1, emesso nel 2021 Nel giro di pochi giorni, Banco Bpm richiama un altro bond dal ... milanofinanza.it

Doveva fermarsi solo pochi giorni. Invece non è mai più uscita da quella casa, diventando una schiava per 25 anni, cancellata dalla società. - facebook.com facebook

I donatori polacchi hanno raccolto oltre 600.000 dollari in pochi giorni per acquistare generatori di energia destinati a Kyiv… x.com