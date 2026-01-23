In moto senza patente ritirata 10 anni fa e in stato di ebrezza | super multa e sequestro

Continuano i controlli della Polizia Locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza per garantire la sicurezza stradale. Recentemente, un conducente senza patente ritirata da dieci anni e in stato di ebbrezza è stato sanzionato con una multa elevata e il sequestro del veicolo. L'attività mira a prevenire comportamenti pericolosi e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Prosegue l’attività di controllo del territorio e sicurezza stradale effettuata dal Corpo di Polizia Locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza. In una recente operazione mirata a contrastare le condotte di guida più rischiose, gli agenti hanno individuato e fermato un motociclista la cui posizione è risultata una vera e propria “enciclopedia” di violazioni al Codice della Strada. Il monitoraggio dei veicoli in transito lungo le principali arterie di comunicazione ha portato al controllo di un motociclo Piaggio. La verifica ha portato alla luce una situazione di estrema gravità e pericolo per la sicurezza stradale, in quanto il conducente del mezzo circolava con patente revocata (il titolo di guida era stato revocato nell’ormai lontano 2015), privo della copertura assicurativa obbligatoria e della prescritta revisione periodica, nonché in stato di ebbrezza (sottoposto ad accertamento mediante etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,8 gl).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Guidava con la patente ritirata da 10 anni: nei guai un 52enneUn uomo di 52 anni è stato fermato mentre guidava con la patente ritirata da oltre dieci anni, durante un periodo di controlli intensificati dalla Polizia Locale della Federazione a fine 2025 e a inizio gennaio.

Da Pisa a Ciriè con la patente sospesa da 10 anni a bordo di un'auto senza documenti: maxi-multa da 5mila euro per un 50enneUn uomo di 50 anni ha percorso circa 400 km da Pisa a Ciriè alla guida di un’auto priva di documenti, senza assicurazione e con la patente sospesa da dieci anni.

In moto senza patente (ritirata 10 anni fa) e in stato di ebrezza: super multa e sequestroL’uomo fermato durante un controllo del territorio effettuato dal Corpo di Polizia Locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza ... bergamonews.it

Siracusa. In moto senza patente e con armi addosso, un altro beccato ad assumere droga: fioccano multe e denunceUn servizio di controllo del territorio che ha fatto sentire la presenza delle Forze dell’Ordine: ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno passato al setaccio via ... libertasicilia.it

