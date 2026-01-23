In Italia l’aborto clandestino esiste ancora

In Italia, l’aborto clandestino persiste a causa di ostacoli burocratici e della presenza di medici obiettori. Questi fattori limitano l'accesso ai servizi legali, spingendo molte donne a ricorrere a procedure non sicure e fuori dalle norme. È importante conoscere i diritti e le risorse disponibili per garantire un diritto alla salute e alla scelta, nel rispetto della legge e della sicurezza di tutte.

Loredana, ha scoperto di essere incinta del compagno che la picchiava e ha deciso di interrompere la gravidanza, ma non sa come giustificare le assenze dal lavoro per le visite necessarie. In Italia bisogna quasi sempre farne almeno quattro: le analisi del sangue per confermare la gestazione, il primo colloquio con il ginecologo per il certificato, il ritiro del certificato dopo la "pausa di riflessione" di sette giorni prevista dalla legge 194, infine l'intervento se si sceglie l'interruzione volontaria di gravidanza (ivg) chirurgica o il ritiro della pillola se si sceglie quella farmacologica.

