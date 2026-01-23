In Europa arrivano meno migranti ma a quale prezzo?

In Europa, i flussi migratori irregolari sono diminuiti grazie a misure di sicurezza più stringenti e frontiere più controllate. Tuttavia, questa riduzione solleva interrogativi sulle conseguenze di politiche più restrittive e sulla loro efficacia nel garantire un equilibrio tra sicurezza e diritti umani. È importante analizzare i risultati di queste strategie e considerare i costi sociali e umanitari che ne derivano.

Rafforzamento dei controlli alle frontiere, aumento del budget dell'agenzia europea Frontex, leggi più restrittive e coordinamento con paesi autoritari fuori dai suoi confini: grazie a queste misure, l'Unione europea sembra essere riuscita a frenare l'immigrazione irregolare sul suo territorio. Nel 2025 si registra un calo del 26 per cento degli ingressi irregolari rispetto all'anno precedente. Ma secondo i ricercatori e le ong queste cifre nascondono un'altra realtà: un aumento dei morti, soprattutto in mare, e una crescita delle violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere dell'Unione. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega attraverso interviste a giuristi ed esperti che il dibattito su questi temi è spesso fuorviante: gran parte delle persone migranti e dei rifugiati che cerca di arrivare in Europa lo fa per necessità più che per scelta.

