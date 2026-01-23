Oggi a Roma si tengono i funerali di Valentino Garavani, uno dei stilisti più influenti del nostro tempo. In due giorni, circa diecimila persone hanno partecipato per rendere omaggio alla sua figura e al suo contributo al mondo della moda. Un momento di commozione e riconoscimento per un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del design e dell’eleganza italiana.

Diecimila persone in due giorni per salutare Valentino Garavani: è l'ultimo abbraccio di Roma al suo imperatore della moda. Ciò che rimane sono decine di rose rosse e bianche sotto le vetrine oscurate della boutique di piazza di Spagna. Insieme ai fiori, tanti i biglietti: "Ho studiato per diventare stilista, lei è stato per me un sogno e un punto di riferimento", si legge in uno. E, ancora, "Thank you for sharing your beauty with the world", ovvero "Grazie per aver condiviso la tua bellezza col mondo". Si è conclusa così la camera ardente allestita da Pm23, in piazza Mignanelli, con cui la capitale ha reso omaggio a Valentino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In diecimila per salutare Valentino, oggi a Roma i funerali

Funerali di Valentino oggi a Roma: orari, percorso e deviazioni del trafficoOggi a Roma si svolgono i funerali di Valentino Garavani, uno dei stilisti più influenti del panorama italiano.

È morto lo stilista Valentino: venerdì i funerali a RomaÈ deceduto oggi Valentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, all’età di 93 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: In diecimila a Roma per salutare Valentino, a Roma i funerali; MONTEBELLUNA | IN DIECIMILA PER ACCOGLIERE LA FIAMMA OLIMPICA. PRESENTE IL TEDOFORO DEL ’56; Foto: In diecimila a Roma per salutare Valentino, domani i funerali; Valentino: diecimila persone in fila alla camera ardente.

In diecimila per salutare Valentino, oggi a Roma i funeraliDiecimila persone in due giorni per salutare Valentino Garavani: è l'ultimo abbraccio di Roma al suo imperatore della moda. Ciò che rimane sono decine di rose rosse e bianche sotto le vetrine oscurate ... gazzettadelsud.it

Valentino, oggi i funerali a RomaIn diecimila hanno visitato la camera ardente del celebre stilista. Le esequie nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ... avvenire.it

In diecimila a Roma per salutare Valentino, domani i funerali. Le ultime parole a Bruce: "Ti amo". Versace: "Fu il primo che vidi quando seppi di Gianni" #ANSA x.com

e il legame indissolubile con suo nonno. Diecimila lire in mano, un sorriso sotto quegli occhiali neri e la sensazione di essere al sicuro. Essere il primo nipote significa portare sulle spalle un’eredità invisibile fatta di esempi, silenzi e - facebook.com facebook