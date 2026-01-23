In città arriva la prima camera mortuaria privata

A Fano apre la prima camera mortuaria privata, denominata ‘Sala del commiato – Domus Fano’, realizzata da Umana Onoranze Funebri. La struttura dispone di quattro camere, affiancandosi alle sei pubbliche del cimitero di Santa Croce. Questa nuova opzione offre un servizio aggiuntivo per le famiglie, garantendo un luogo di raccoglimento e rispetto durante i momenti di lutto.

A Fano ha aperto ieri la prima camera mortuaria privata. Si chiama ‘ Sala del commiato – Domus Fano ’, è realizzata da Umana Onoranze Funebri e mette a disposizione quattro camere che si affiancano alle sei pubbliche del Santa Croce. Un’inaugurazione che segna un passaggio importante, perché racconta molto più di un nuovo servizio: racconta come sono cambiati i tempi, le abitudini e anche i bisogni di una comunità. La definizione scelta è "sala del commiato", ma nella sostanza si tratta di una camera ardente, un luogo dove accogliere i defunti e i familiari in un momento che, per sua natura, ha bisogno di tempo, silenzio e dignità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

