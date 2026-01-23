IN BREVE

Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra S.p.A. e membro del Cda di Leonardo, ha ricevuto una nomina di rilievo nazionale. È stato infatti nominato presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici e vicepresidente di Cisambiente Confindustria con delega all’Energia. Questa designazione sottolinea il suo ruolo di rilievo nel settore energetico italiano, rafforzando la sua presenza tra le figure di riferimento nel panorama nazionale.

1Un nuovo incarico di rilievo nazionale per Francesco Macrì. Il presidente esecutivo di Estra S.p.A., tra i principali operatori energetici italiani e membro del CdA di Leonardo, è stato nominato presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici e vicepresidente di Cisambiente Confindustria con delega all'Energia. Un ingresso che rafforza il peso del settore nella sfida della transizione ecologica e della decarbonizzazione che sta ridisegnando il sistema energetico del Paese. Macrì guiderà un comparto considerato strategico per lo sviluppo delle rinnovabili e per il percorso verso l'autonomia energetica nazionale.

