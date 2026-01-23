In auto per spacciare in più comuni | 19enne scoperto con 40 grammi di coca ma evita il carcere

Un ragazzo di 19 anni è stato scoperto con 40 grammi di cocaina mentre viaggiava tra diversi comuni della provincia di Perugia. Con un visto turistico e una stanza in un affittacamere, gestiva lo spaccio di droga, operando nell’area di Assisi e Bastia. La sua attività, svolta a bordo di un’auto, evidenzia le dinamiche del traffico di stupefacenti tra i giovani e le zone più frequentate del territorio.

Un giovanissimo (19 anni) al servizio dei clan dello spaccio che operano in provincia di Perugia. Con un visto da turista, una camera presa da un'affittacamere e tanta coca da tagliare e dividere in dosi da rivendere nell'area di Assisi e Bastia, dove si spostava regolarmente con un'auto.

