In Arabia preparano offerte per 50 stelle del calcio europeo | vogliono cambiare gli equilibri internazionali

In Arabia Saudita stanno pianificando un’offerta ambiziosa per attrarre circa 50 calciatori di spicco dal panorama europeo, tra cui nomi come Salah, Vinicius e Bruno Fernandes. L’obiettivo è rafforzare la Saudi Pro League e modificare gli equilibri nel calcio internazionale, attraverso investimenti strategici e accordi mirati. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel panorama del calcio globale e potrebbe avere ripercussioni significative a livello competitivo.

In Arabia Saudita preparano un maxi piano per portare nella Saudi Pro League circa 50 stelle del calcio europeo, con Salah, Vinicius e Bruno Fernandes in cima alla lista. L'offensiva, sostenuta dal governo, potrebbe intensificarsi dopo i Mondiali 2026 e punta a cambiare gli equilibri del calcio internazionale.

