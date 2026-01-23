Imprese Report Cotec 2025 | Italia capace di coltivare e trattenere talenti

Il Report Cotec 2025 evidenzia come l’Italia possa rafforzare la propria competitività puntando sul capitale umano. Con una posizione di rilievo tra le prime economie mondiali e un settore manifatturiero tra i più forti in Europa, il Paese ha raggiunto un export record di 623 miliardi nel 2024. Investire nella crescita e nel mantenimento dei talenti rappresenta una strategia chiave per sostenere lo sviluppo e la sostenibilità del sistema paese.

Il capitale umano come leva di competitività di un sistema Paese che si posiziona come ottava economia a livello globale e seconda in Europa per manifattura, con un export record di 623 miliardi nel 2024. È questo il punto focale del Report 2025 di Fondazione Cotec, ‘Coltivare l’eccellenza’, realizzato in collaborazione con Philip Morris Italia e presentato a Roma. Uno studio che restituisce un’immagine dell’Italia capace di accogliere, stimolare, ma anche trattenere profili professionali altamente qualificati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Imprese, Fondazione Cotec: "Su fuga di cervelli Italia ha le risorse per invertire la rotta"L’Italia, ottava economia mondiale e seconda in Europa per manifattura, registra un export di 623 miliardi nel 2024 e si distingue in settori come moda, design e nautica.

