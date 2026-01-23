Imprese nel 2025 più chiusure che nuove attività nell' Aretino Positivo il dato regionale

Nel 2025, l'Aretino registra un saldo negativo nel numero di imprese, indicando più chiusure che aperture. Al contrario, a livello regionale, la Toscana mostra un trend positivo con una crescita complessiva delle attività economiche. I dati, elaborati da Unioncamere e InfoCamere attraverso il Registro delle imprese, evidenziano un quadro diversificato tra il territorio provinciale e il contesto regionale.

Il numero di imprese in Toscana cresce mentre nell'Aretino il saldo è negativo. È quanto evidenzia il bilancio dell'anno 2025 grazie ai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Arezzo, unica con saldo negativo assieme.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

