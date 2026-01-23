Imprese nel 2025 più chiusure che nuove attività nell' Aretino Positivo il dato regionale

Nel 2025, l'Aretino registra un saldo negativo nel numero di imprese, indicando più chiusure che aperture. Al contrario, a livello regionale, la Toscana mostra un trend positivo con una crescita complessiva delle attività economiche. I dati, elaborati da Unioncamere e InfoCamere attraverso il Registro delle imprese, evidenziano un quadro diversificato tra il territorio provinciale e il contesto regionale.

