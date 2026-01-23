Imprese Frega Pmi | Talenti accelerano la trasformazione

Le imprese italiane, in particolare le PMI, riconoscono sempre più l’importanza dei talenti nel processo di trasformazione aziendale. Secondo Frega, esperto del settore, i talenti sono in grado di influenzare significativamente l’andamento delle organizzazioni, offrendo nuove prospettive e soluzioni innovative. La valorizzazione delle competenze interne diventa quindi un elemento chiave per affrontare le sfide del mercato e favorire uno sviluppo sostenibile.

“Oggi i talenti hanno la capacità di cambiare il corso degli eventi, di impattare in maniera laterale rispetto a quello che è il modus operandi dell'organizzazione. I talenti hanno la capacità di accelerare la trasformazione”. Sono le dichiarazioni di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell’evento "Coltivare l'eccellenza". Durante l’iniziativa, organizzata a Roma, è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

