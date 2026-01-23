In Toscana, sono stati finanziati 236 progetti relativi a imprese e trasporti, con un investimento totale di 13,5 miliardi di euro provenienti dalle risorse di coesione. Questi interventi mirano a sostenere lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione, contribuendo a migliorare la competitività e l’efficienza del territorio.

Sono pari a 13,5 miliardi di euro le risorse di coesione destinate complessivamente alla Toscana a sostegno di 236.764 progetti, per un totale di 16,3 miliardi di euro di costo pubblico monitorato. Tanti i temi sui quali si articolano i vari interventi: la maggior parte delle risorse va, in Toscana, alla competitività delle imprese (28% del totale), seguita da trasporti e mobilità (19%), ricerca e innovazione (12%), occupazione e lavoro (11%), inclusione sociale e salute (9%), ambiente (6%), cultura e turismo (5%), istruzione e formazione (5%), più molti altri capitoli. Passando alla natura degli investimenti, la quota maggiore, pari a oltre 5,9 miliardi di euro, viene destinata alle infrastrutture; seguono quindi gli incentivi alle imprese (circa 3,7 miliardi), l’acquisto di beni e servizi (circa 3,3 miliardi) i conferimenti di capitale (2,7 miliardi) e i contributi al personale (540 milioni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese e trasporti, finanziati 236mila progetti

