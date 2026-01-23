Il Tempo di venerdì 23 gennaio presenta la vignetta di Osho sulla prima pagina, offrendo una riflessione visiva su temi attuali. In questa edizione, si segnala anche l’ingresso di Vladimir Putin nel Board per la pace a Gaza, un passo che potrebbe influenzare il panorama geopolitico della regione. Un approfondimento che invita alla riflessione, accompagnato da immagini e commenti che aiutano a comprendere meglio le dinamiche internazionali.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 23 gennaio. Vladimir Putin ha accettato l'invito a entrare nel Board per la pace per Gaza. L'annuncio è stato dato da Donald Trump da Davos, proprio mentre il presidente russo ringraziava il presidente americano per l'invito e annunciava di aver dato istruzioni al ministero degli Esteri perché valutasse l'ingresso di Mosca nell'organismo creato dal presidente americano per la ricostruzione della Striscia di Gaza. L'ingresso nel board costa un miliardo di dollari. La Russia intende pagare? Sì, con una soluzione ad hoc prospettata da Putin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

