Illustrazioni dal vivo la nuova tendenza conquista il wedding

Le illustrazioni dal vivo stanno diventando una tendenza crescente nei matrimoni italiani. Questi momenti di arte immediata arricchiscono l’atmosfera e offrono agli ospiti un ricordo originale dell’evento. I wedding favor, tradizionali regali per gli invitati, si integrano sempre più con questa forma di intrattenimento, creando un’esperienza unica e memorabile per tutti i partecipanti.

I wedding favor, piccoli regali o pensieri da destinare agli ospiti di un matrimonio, sono una consuetudine ormai diffusa anche nei fiori d'arancio italiani. Gli sposi spesso puntano su oggetti simbolici che possano fungere da ricordo come una candela, un pacchetto di caramelle personalizzate oppure un accessorio su cui sia incisa la data del sì. Negli ultimi anni, tuttavia, i regali materiali stanno lasciando spazio ad un altro tipo di doni: invece di incartare e infiocchettare accessori e monili, gli sposi preferiscono regalare ai loro ospiti delle esperienze interattive da godere nel corso della cerimonia.

