Il voto europeo sul Mercosur ha svelato i veri populismi che infestano l’Italia | M5s Lega e Avs

Il voto europeo sul Mercosur ha evidenziato le divisioni politiche e il populismo che ancora influenzano il panorama italiano. La decisione di rinviare l’accordo commerciale, dopo anni di attese, riflette una mancanza di visione condivisa e rischia di indebolire la posizione dell’Italia nel contesto internazionale. È importante guardare oltre gli interessi di breve termine e promuovere proposte razionali e sostenibili per il futuro economico del paese.

Al direttore - Buongiorno, con un voto a dir poco sciagurato il Parlamento europeo ha rinviato il Mercosur, facendoci fare, come Europa, una figura da cioccolatai (per essere educati): prima stiamo 25 anni a tentennare, poi firmiamo il trattato e ci tiriamo indietro? Proprio ora che il mondo è nel caos più totale e proprio ora che dovremmo cercare nuovi partner commerciali per la nostra sopravvivenza? Per questo, da affezionato lettore, vi suggerisco, in occasione dei 30 anni del nostro Foglio, di lanciare 30 proposte concrete, tra cui l’approvazione definitiva e veloce del Mercosur: 30 proposte concrete in svariati campi, elaborate magari da ciascun membro della redazione, che siano ottimiste, razionali, basate su dati veri, a lungo termine, oltre le ideologie e gli steccati dei piccoli interessi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sul Mercosur torna l'asse giallo-verde. Lega e M5s al fianco degli agricoltori a StrasburgoL’asse Lega e M5s si unisce nuovamente a Strasburgo per sostenere gli agricoltori italiani.

Guerre e posizioni di M5S, Avs e LegaNella settimana appena trascorsa, alcune forze politiche e parlamentari hanno espresso chiaramente le proprie posizioni su temi di attualità, evidenziando le differenze e le sensibilità che caratterizzano il panorama politico italiano.

