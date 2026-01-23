Il settore turistico italiano dimostra segnali di ripresa e crescita, come evidenziato alla terza edizione del Forum Internazionale del Turismo a Milano. La premier ha illustrato le strategie adottate per rafforzare la posizione del nostro paese nel panorama mondiale, segnando un importante passo avanti. Questi risultati riflettono l’impegno delle istituzioni nel valorizzare le direttrici strategiche del turismo italiano.

Grandi risultati sul fronte del Turismo. I numeri, alla terza edizione del Forum Internazionale del Turismo che si stanno svolgendo Milano sanciscono un cambio di marcia deciso impresso dall’esecutivo. “L’Italia continua a scalare la classifica dei paesi più visitati al mondo: è diventata la seconda nazione europea per presenze turistiche; abbiamo superato per la prima volta nella storia la Francia, ci avviciniamo ai livelli della Spagna”. La premier Meloni, nel suo videomessaggio ha fatto il punto su un successo voluto, costruito nel tempo. “Quando questo Governo si è insediato, il turismo stava affrontando una lenta ripresa dopo la pandemia: gli operatori chiedevano un deciso cambio di passo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il turismo italiano scala posizioni nel mondo: le direttrici strategiche. La premier fa il punto (video)

Meloni: “Il nostro turismo scala posizioni nel mondo”Il Governo italiano evidenzia un aumento della posizione del turismo nazionale a livello globale.

