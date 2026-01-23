’Il treno degli equivoci’ Quelli che il teatro in scena nel Tigullio

“Il treno degli equivoci” è una commedia sperimentale proposta dalla compagnia Quelli che il teatro…, in scena a Santa Margherita Ligure nello spazio di via dell’Arco 36. Lo spettacolo esplora le sfumature del linguaggio, degli equivoci e delle interpretazioni, offrendo un’esperienza teatrale originale e accessibile. L’ingresso è libero, invitando il pubblico a riflettere sulla comunicazione in modo semplice e diretto.

Un treno che non corre sui binari ma tra le pieghe del linguaggio, degli equivoci e delle interpretazioni: è da questa suggestione che prende forma ‘Il treno degli equivoci’, la commedia sperimentale proposta dalla compagnia spezzina Quelli che il teatro., in scena nello spazio aperto di via dell’Arco 36 a Santa Margherita Ligure, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dai servizi bibliotecari del Comune, a conferma del dialogo sempre più stretto tra teatro e luoghi della cultura. Lo spettacolo, diretto da Anna Maria Rosa Girani, costruisce la propria drammaturgia come una sequenza di quadri ambientati negli scompartimenti di un treno immaginario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Il treno degli equivoci’, Quelli che il teatro in scena nel Tigullio Paolo Conticini torna in scena al Teatro Sistina con “Tootsie”, la commedia degli equivoci che fa luce sulle ombre del mondo dello spettacoloPaolo Conticini torna al Teatro Sistina con “Tootsie”, commedia degli equivoci che esplora le dinamiche del mondo dello spettacolo. A teatro stavolta si ride in vernacolo. Arriva la commedia degli equivociA teatro si presenta una commedia degli equivoci in dialetto, con protagonisti un vecchio flirt, un militare, una moglie sospettosa e una suocera invadente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: ’Il treno degli equivoci’, Quelli che il teatro in scena nel Tigullio; A teatro stavolta si ride in vernacolo. Arriva la commedia degli equivoci; I film in onda in TV stasera, martedì 13 gennaio 2026: Miriam Leone e la storia con un uomo misterioso. In Calabria riparte il treno storico sulla suggestiva Costa degli DeiLa regione Calabria si prepara a rivivere la magia del viaggio in un treno d’altri tempi con il ritorno – dopo lo strepitoso successo della passata edizione – del treno storico lungo la Costa degli ... siviaggia.it Calabria, torna il treno storico lungo la Costa degli DeiIl Treno degli Dei torna anche nell'estate 2025 per percorrere la Costa degli Dei, da Paola a Tropea. Le date previste sono il 20, 23, 26 e 30 agosto. L'iniziativa, che punta a replicare il successo ... ansa.it Arriva sabato a Nova l’ultima produzione della Compagnia Teatro Binario 7. Una divertente commedia degli equivoci sulle dinamiche familiari e di coppia. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.