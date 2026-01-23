Il 29 gennaio, Rondo da Sosa parteciperà alla partita tra Vigor Senigallia e Zeta Napoli, in occasione di uno ShowMatch al Bianchelli. L'evento ha attirato l’attenzione online, diventando virale con migliaia di condivisioni in breve tempo. Un’occasione unica per vedere il trapper in campo in un contesto sportivo, tra entusiasmo e curiosità da parte dei tifosi e degli appassionati.

Lo ShowMatch al Bianchelli diventa virale, migliaia di post e condivisioni in 24 ore. Il trapper Rondo da Sosa scenderà in campo il 29 gennaio dopo una amichevole fra la Vigor Senigallia e lo Zeta Napoli del patron ZW Jackson. Giovedì 29 gennaio, il calcio d’inizio è fissato alle 14,30 e già per l’intervallo il trapper ha preparato una sorpresa, poi, alle 17 andrà in scena lo show match. Una partita in cui ci sarà anche un po’ di Serie A: i ragazzi di Aldo Clementi, troveranno nelle file dello Zeta Napoli, Emanuele Calaiò (174 presenze e 34 gol in Serie A) e Giuseppe Vives (173 presenze e 4 gol in Serie A, ex capitano del Torino), ma anche Andrea Cannavaro, (21enne figlio del campione del mondo Fabio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trapper Rondo da Sosa in campo con la Vigor

