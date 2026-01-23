Domenica, con la partita Fiorentina-Cagliari, la gestione Commisso raggiungerà le 250 gare in Serie A, un importante traguardo per il club. Questo momento segna l’ingresso dell’era Commisso nella storia della Fiorentina, condividendo un record che in passato era stato raggiunto solo da altri presidenti. Un risultato che testimonia la continuità e l’impegno nel percorso del club nel massimo campionato italiano.

Con la gara Fiorentina-Cagliari, proprio a pochi giorni dalla scomparsa del presidente, la gestione Commisso raggiungerà le 250 gare in Serie A, un traguardo che, nella storia gigliata, era stato raggiunto cinque volte in passato durante i periodi Ridolfi, Befani, Pontello, Cecchi Gori e Della Valle. Il bilancio generale è leggermente positivo: 94 vittorie, 67 pareggi e 88 sconfitte. Un consuntivo che colloca la gestione Commisso al pari di quelle dei Pontello e dei Cecchi Gori dopo le prime 250 partite in Serie A (entrambe a quota 88 vittorie, ma con meno sconfitte subite). La peggiore, in questo contesto, resta la gestione Ridolfi, unica ad aver conseguito più sconfitte che successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il traguardo della proprietà. L'era Commisso entra nella storia. Domenica saranno 250 gare in A

