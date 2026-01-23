Il tombino più bello di Roma? È a forma di rosa ecco dove si trova

Tra i numerosi dettagli che caratterizzano Roma, uno in particolare cattura l’attenzione: il tombino a forma di rosa. Questo elemento, nascosto tra le strade della città, rappresenta un esempio di come anche i dettagli più piccoli possano arricchire l’atmosfera di questa storica capitale. Scopriamo insieme dove si trova e cosa lo rende così speciale, nel rispetto della sobrietà che contraddistingue questa splendida città.

A Roma c’è tanto da vedere e la bellezza della città è praticamente ovunque, a ogni angolo. Spesso, però, i dettagli più sorprendenti sono nascosti, a volte sotto i nostri piedi. Ed è così che tra piazze monumentali e palazzi maestosi, c’è un elemento urbano così piccolo e quasi invisibile che in tanti non lo notano neppure. Stiamo parlando di un tombino, il più bello di Roma, decorato in maniera sublime e nascosto nel centro della città. Ma dove si trova? Il tombino più bello di Roma è nascosto nel cuore della Capitale: dove si trova. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando di un tombino a forma di rosa che si trova all’interno del Palazzo della Cancelleria, a pochi passi da Campo de’ Fiori.🔗 Leggi su Funweek.it

