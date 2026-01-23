A Castiglion Fiorentino, il sindaco ha deciso di sospendere temporaneamente le attività scolastiche, chiudendo le scuole senza comunicazioni ufficiali o firme. Questa scelta, apparentemente informale, solleva interrogativi sulla gestione amministrativa e sul rispetto delle procedure. Un episodio che mette in luce le sfide di un’amministrazione comunale nel garantire continuità e trasparenza nei servizi pubblici.

Castiglion Fiorentino, paese di santi, poeti e. circolari a sentimento. Il Sindaco, evidentemente stanco di timbri, protocolli e scartoffie varie, ha deciso di inaugurare una nuova disciplina amministrativa: la chiusura delle scuole “a babbo morto”. Come? Semplice: invece di fare un atto ufficiale come da legge (noiosa, lenta, piena di regole), si manda una letterina al Dirigente scolastico e via andare. Le scuole di S. Cristina e de La Nave? Per il 20262027 “un c’entra più nessuno”. Così, de botto, senza senso. ma con tanta convinzione. Peccato che, dettaglio trascurabile, quelle scuole siano ancora apertissime, vive, vegete e con tanto di codice meccanografico. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il sindaco fa scuola… ma salta le lezioni: chiude i banchi a voce e senza firma

