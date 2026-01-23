Il senso di Zelensky per l’Europa La versione di Guandalini

Il senso di Zelensky per l’Europa si riflette nelle parole di Guandalini, che invita a una riflessione sulla responsabilità comune. L’Ucraina chiede solidarietà e azioni concrete da parte dei paesi europei per difendere i principi di libertà e democrazia, contro l’aggressione di Putin. È un richiamo a non sottovalutare l’importanza di un impegno condiviso per garantire stabilità e sicurezza nel continente.

Cara Europa, è la tua coscienza che ti parla: grazie, ma devi fare molto di più per l’Ucraina e per te stessa, contro il criminale invasore Putin. È la sintesi dell’intervento di Zelensky davanti alla platea di Davos. Prima di arrivare alla parola pace, ha costruito un’intemerata contro le debolezze e i limiti dell’Europa (divisa e persa) che pareva di sentire il migliore Trump. Ha agitato la durlindana verso le incapacità di difesa del Vecchio Continente e la necessità immediata di costruire un grande esercito europeo (che fa potenza) guidato dall’esperienza ucraina. Per fermare i russi. Mancava solo l’annuncio della data dell’invasione di Lettonia, Lituania e Polonia per iniziare la protezione. 🔗 Leggi su Formiche.net

