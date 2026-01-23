Il satellite scova quattro accampamenti romani nel cuore della Germania

Da quotidiano.net 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti immagini satellitari hanno individuato quattro insediamenti romani nel cuore della Germania. Questa scoperta dimostra come, grazie alle tecnologie moderne, l’archeologia possa oggi esplorare aree precedentemente sconosciute o poco accessibili. La rilevazione dall’alto permette di ottenere dati preziosi per approfondire la conoscenza delle rotte e dei territori dell’antica Roma, ampliando il nostro patrimonio storico e culturale.

Roma, 23 gennaio 2026 – Può sembrare incredibile, eppure oggi l’archeologia può partire anche dal cielo. Tutto nasce da un’osservazione casuale da parte di un gruppo di appassionati di archeologia, impegnati a scandagliare immagini satellitari. Ad un tratto notano segni geometrici sospetti nel territorio tedesco. Linee dritte, angoli arrotondati, tracce troppo regolari per essere naturali. Quelle anomalie si rivelano decisive: le verifiche sul campo confermano l’esistenza di quattro accampamenti romani di marcia, finora sconosciuti. Cosa sappiamo. Gli accampamenti fortificati romani. I siti si trovano tra i monti dell’Harz settentrional e e il fiume Elba, nell’attuale Sassonia-Anhalt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il satellite scova quattro accampamenti romani nel cuore della germania

© Quotidiano.net - Il satellite scova quattro accampamenti romani nel cuore della Germania

Incendio in strada nel cuore della notte: quattro auto avvolte dalle fiammeNella notte tra venerdì e sabato a Forlimpopoli, un incendio ha interessato quattro auto in via Montanara Vicinale.

Dal cuore della terra aretina ai palchi del mondo: premio a Davide e Chiara RomaniDal cuore della terra aretina ai palchi internazionali: questa mattina, Davide e Chiara Romani sono stati premiati dall’amministrazione comunale per i loro eccezionali successi nel campo della danza sportiva, riconoscendo il loro talento e impegno a livello nazionale e internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.