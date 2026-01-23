Il satellite scova quattro accampamenti romani nel cuore della Germania

Recenti immagini satellitari hanno individuato quattro insediamenti romani nel cuore della Germania. Questa scoperta dimostra come, grazie alle tecnologie moderne, l’archeologia possa oggi esplorare aree precedentemente sconosciute o poco accessibili. La rilevazione dall’alto permette di ottenere dati preziosi per approfondire la conoscenza delle rotte e dei territori dell’antica Roma, ampliando il nostro patrimonio storico e culturale.

Roma, 23 gennaio 2026 – Può sembrare incredibile, eppure oggi l'archeologia può partire anche dal cielo. Tutto nasce da un'osservazione casuale da parte di un gruppo di appassionati di archeologia, impegnati a scandagliare immagini satellitari. Ad un tratto notano segni geometrici sospetti nel territorio tedesco. Linee dritte, angoli arrotondati, tracce troppo regolari per essere naturali. Quelle anomalie si rivelano decisive: le verifiche sul campo confermano l'esistenza di quattro accampamenti romani di marcia, finora sconosciuti. Cosa sappiamo. Gli accampamenti fortificati romani. I siti si trovano tra i monti dell'Harz settentrional e e il fiume Elba, nell'attuale Sassonia-Anhalt.

