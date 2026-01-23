Il ritorno di Ermini in Valdarno e l’incognita Renzi

David Ermini torna nel Valdarno come candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative di Figline e Incisa. Con un passato di rilievo nel Partito Democratico e nel Consiglio superiore della magistratura, la sua candidatura rappresenta un ritorno alle origini politiche della zona. La sfida elettorale si svolge in un contesto di contese storiche tra i territori del Valdarno, rendendo incerto il possibile esito della competizione.

Un ritorno all’antico; sarà un progresso. David Ermini, già vicepresidente del Csm (vice dunque del presidente della Repubblica Sergio Mattarella), già parlamentare del Partito Democratico, avvocato penalista con il no alla riforma della giustizia in tasca, in ottimi rapporti con la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani, sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative di Figline e Incisa Valdarno, nato nel 2014 dalla fusione di due Comuni del Valdarno fiorentino (c’è anche un valdarno aretino e ovviamente fra i due territori contigui esiste un’accigliata contesa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

