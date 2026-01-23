Dal 15 febbraio ad Arezzo torna esposta la statua della Minerva, dopo il suo precedente ritorno. Dopo il successo della Chimera, questa opera in bronzo riprende la sua collocazione nella città, arricchendo il patrimonio culturale locale. Un’occasione per apprezzare ancora una volta un importante esempio di arte e storia, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico di Arezzo.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Paganini non ripete, la Minerva sì e concede il bis ad Arezzo. Dopo la Chimera, a tornare a casa adesso sarà anche la statua della Minerva. L’altro grande bronzo aretino che si trova custodito a Firenze, è pronto a fare retromarcia dal capoluogo di Regione per essere di nuovo esposto in città. Dopo l'annuncio del ministro Giuli, sale l'attesa per il ritorno a casa del bronzo della dea romana che sarà esposto nella città dove tornò alla luce nel 1541 durante gli scavi vicino alla chiesa di San Lorenzo nel quartiere di Colcitrone. La statua che raffigura la dea come una guerriera, con elmo ed egida, è alta un metro e 55 centimetri e raffigura la divinità romana della saggezza, delle arti e della guerra strategica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno della Minerva, il bronzo esposto dal 15 febbraio

Argomenti discussi: Il ritorno della Minerva, il bronzo esposto dal 15 febbraio; La Minerva torna nella sua città dal 15 febbraio al 6 settembre: dopo la Chimera è l'altro grande bronzo aretino

